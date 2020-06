Fontys Hogeschool heeft maandag de deuren weer deels geopend. De school was sinds 13 maart gesloten vanwege de coronacrisis.

Fontys Hogeschool heeft meerdere locaties in het land, waaronder in Eindhoven. Alle locaties zijn weer voor een deel open, maar ook een paar externe locaties zijn opengegaan om alle aanwezigen van voldoende ruimte te kunnen voorzien.

Behalve enkele panden neemt de hogeschool ook ruimtes in gebruik in het Eindhovense Klokgebouw en in het Koning Willem II Stadion in Tilburg. De scholen gaan alleen open voor leerlingen die toetsen moeten maken of van de praktijkruimtes gebruik moeten maken.



Bij het Klokgebouw stond een flinke rij, meldt Bron, het nieuwsmedium van de hogeschool. Daardoor ging het 1,5 meter afstand houden niet altijd goed.

