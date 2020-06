Uitkeringsinstantie UWV heeft in de regio Eindhoven tientallen extra medewerkers aangetrokken om de gevolgen van de coronacrisis te kunnen opvangen. Dat laat regiomanager Nicole Kievits dinsdag weten.

"Net voor de crisis hebben we al twintig mensen extra aangenomen, omdat we voelden dat er economisch mindere tijden op komst waren. Nu tijdens de crisis komen veel mensen zonder werk te zitten, en hebben we nog eens tien mensen binnengehaald", zegt Kievits.



De extra mensen moeten werklozen gaan begeleiden naar ander werk. Veel sectoren hebben het nu moeilijk, maar in andere branches doen bedrijven juist goede zaken. "We proberen een match te vinden tussen werkzoekenden en bedrijven die nu nieuw personeel zoeken", aldus Kievits.



Naast de extra krachten op de afdeling re-integratie heeft het UWV ook nog tien mensen aangenomen om bedrijven te helpen. Het gaat dan om het steunpakket waar bedrijven aanspraak op maken. Ondernemingen zitten nog met veel vragen over alle regelingen.



Het UWV sprak eerder deze maand de verwachting uit dat de regio Zuidoost-Brabant extra hard getroffen wordt door de crisis. Naast de horeca en detailhandel worden er flinke klappen verwacht bij diverse techniekbedrijven, zoals in de metaalindustrie. Dat beeld werd dinsdag bevestigd door de Rabobank.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.