In het buitengebied van Veldhoven is vermoedelijk drugsafval gestort. Het afval ligt in het bos aan de Weijerseweg.

Het gaat om enkele vaten en emmers. De politie is aanwezig en doet samen met gespecialiseerde instanties onderzoek naar de vondst.



Het is nog niet bekend of het ook daadwerkelijks om drugsafval gaat.