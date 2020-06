De economie van Zuidoost-Brabant krimpt dit jaar naar verwachting met 6 tot 6,3 procent, staat in een maandag gepubliceerde prognose van Rabobank-economen.

Hoe hard de economie krimpt, is onder meer afhankelijk van welke sectoren sterk vertegenwoordigd zijn. Voor Zuidoost-Brabant, met een grote regionale maakindustrie, is de verwachte economische krimp relatief groot. Landelijk wordt een krimp van 6 procent voorzien.

Als grootstedelijk gebied springt de regio Eindhoven er in negatieve zin uit. De regio's rondom Utrecht, Amsterdam en Rotterdam/Den Haag worden minder hard getroffen. Dat komt doordat er in een regio als Amsterdam veel commerciële dienstverlening bestaat. Bij sommige industriële bedrijven moest de productie echter worden stilgelegd.



Rabobank laat weten dat de prognoses met veel onzekerheden gepaard gaan. De bank gaat in de voorspelling bijvoorbeeld niet uit van een tweede golf wat betreft besmettingen met het coronavirus.