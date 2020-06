Een dertigjarige Eindhovenaar is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden voor de mishandeling van een Weertenaar en het vernielen van een woning op de Hendrik IV Straat in Weert. Ook twee mannen uit Weert van 33 en 46 jaar zijn aangehouden.

Een van de verdachten had ruzie met een buurtbewoner en toen dit uit de hand liep, begonnen de andere twee mannen zich ermee te bemoeien. De ruiten van de woning werden vernield en ook de auto moest het ontgelden.



Een vijftigjarige buurtbewoner probeerde te hulp te schieten, maar werd door de mannen neergeslagen. Hij moest met een hoofdwond afgevoerd worden naar het ziekenhuis, maar kon weer snel naar huis.



Ook de 46-jarige verdachte is naar het ziekenhuis geweest voor behandeling, maar de Weertenaar zit net als de andere twee verdachten weer vast.



De politie doet nog onderzoek naar het ontstaan van de ruzie.