De Molenstraat buiten de bebouwde kom van Waalre wordt vanaf 22 juni opnieuw geasfalteerd. Het gaat om het gedeelte tot de brug bij de Volmolen.

Door de werkzaamheden is de kruising van de Molenstraat met het Timmereind twee weken niet bereikbaar. Ook de kruising met de Mosbroekseweg is enkele dagen afgesloten.



Omdat de werkzaamheden eerst beginnen met het vervangen van het fietspad aan de zuidzijde en dan pas de noordzijde kunnen fietsers en brommers wel gebruikmaken van de weg.



Ook de Molenstraat binnen de bebouwde kom is afgesloten. Tot het eind van het jaar wordt gewerkt aan het vervangen van de riolering en het asfalteren van de weg.

Kruising krijgt ook verhoogd plateau

Behalve nieuw asfalt komt er op de kruising met de Mosbroekseweg en het Timmereind ook een verhoogd plateau, een zogeheten voorrangskruising. Daarnaast wordt er tussen het verhoogd plateau op de kruising en de brug bij de Volmolen een drempel geplaatst om de snelheid te verminderen.



Op het gedeelte van de Molenstraat buiten de bebouwde kom wordt de belijning aangepast. Er komt een baan voor twee rijrichtingen. Dit betekent dat de bromfietser wordt verplaatst naar de rijbaan.



De werkzaamheden aan de Molenstraat buiten de bebouwde kom duren naar verwachting twee weken.