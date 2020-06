Een Roemeense vrachtwagenchauffeur is zaterdagavond aangehouden in Maarheeze. De bestuurder had een pijlwagen geramd op de A2 bij Eindhoven en was na het ongeluk doorgereden.

De bestuurder had meerdere rode kruizen genegeerd die aangaven dat de weg gesloten was. Vervolgens is de Roemeen op een pijlwagen gebotst die er staat vanwege de afsluiting van de A67.



Hoewel zijn voorruit volledig vernield was, is de vrachtwagenchauffeur nog kilometers doorgereden tot parkeerplaats 'T Haasje bij Maarheeze. Doordat een ooggetuige hem volgde en zijn locatie doorgaf, kon de politie de bestuurder ter plekke aanhouden.



Rijkswaterstaat doet aangifte tegen de chauffeur. Zijn vrachtwagen is weggesleept en wordt onderzocht om te kijken of de chauffeur nog meer overtredingen heeft begaan.