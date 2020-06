Reizigers en luchthavenpersoneel zijn vanaf maandag verplicht een mondkapje te dragen in de terminal van Eindhoven Airport.

Aanleiding voor het besluit van de luchthaven is dat de komende periode meer gevlogen wordt van en naar Eindhoven Airport. Hierdoor zal het aantal passagiers ook toenemen. Om te zorgen dat iedereen veilig en verantwoord kan blijven reizen, heeft het vliegveld besloten het dragen van een mondkapje te verplichten voor reizigers vanaf dertien jaar.



Een andere reden is dat Eindhoven Airport de internationale eisen van European Union Aviation Safety Agency (EASA) volgt wat betreft veiligheid en beveiliging op de luchthaven. Reizigers moeten zelf een mondkapje regelen en een ingevulde gezondheidsverklaring bij zich hebben.



Daarnaast is de terminal vanaf maandag verboden terrein voor mensen die andere personen ophalen of wegbrengen. Afscheid nemen moet voortaan gedaan worden op de kiss-and-ride in P1 op de eerste etage, tenzij dit niet anders kan omdat de reiziger minder valide is.



Eindhoven Airport zet ook extra luchthavenpersoneel in om de maatregelen te handhaven. Behalve deze nieuwe maatregelen blijven ook de oude van kracht, zoals afstand houden en spatschermen bij servicebalies.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.