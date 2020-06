De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 26-jarige Eindhovenaar op heterdaad betrapt bij het leeghalen van een oplegger van een vrachtwagen. De man en zijn Colombiaanse handlanger zijn op de verzorgingsplaats De Slenk langs de A50 bij Arnhem aangehouden. Een derde man wist te ontsnappen.

Agenten zagen rond 2.40 uur drie mannen met dozen met elektronica van een vrachtwagen met oplegger weglopen en deze dozen in hun voertuig leggen. Toen de politie de mannen aansprak, vluchtten twee verdachten en staken zij de A50 over.

De derde man die nog bij de vrachtwagen stond, is meteen aangehouden. Een van de vluchtende mannen is niet veel later aangehouden.

Na onderzoek bleek dat het zeil van de oplegger was opengesneden. Naast de vrachtwagen stond een grote hoeveelheid dozen en in het voertuig van de verdachten werden dertig dozen met elektronica aangetroffen. Vermoedelijk zijn deze uit de vrachtwagen gestolen. Ook bleek dat de auto van de drie verdachten was voorzien van vermoedelijk gestolen kentekenplaten van een voertuig dat bij een garage in Heteren stond.



De Eindhovenaar en de Colombiaan zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn naar het bureau gebracht voor verder onderzoek. Na de aanhouding bleek dat de Colombiaanse verdachte stond gesignaleerd voor verplichte DNA-afname in verband met een eerder misdrijf.

Het voertuig, de kentekenplaten en de dozen met elektronica zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.