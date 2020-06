Een auto is vrijdagavond over de kop geslagen na een botsing met een andere auto op de kruising van de Nieuwstraat met de Wilhelminalaan in Son.

Het ongeval gebeurde rond 19.15 uur. Een automobilist kwam uit de Nieuwstraat rijden en heeft daarbij vermoedelijk de groene personenauto, die uit de Wilhelminalaan kwam, over het hoofd gezien. Door de botsing is de groene auto over de kop geslagen.



Een ambulance is ter plaatse gekomen om beide bestuurders te controleren. Na een controle bleek dat zij niet naar het ziekenhuis hoefden. De groene auto is meegenomen door een berger.