De Eindhovense fracties van D66, DENK en GroenLinks hebben raadsvragen gesteld over discriminatie door de politie en het gebruik van geweld in de stad.

Aanleiding voor de vragen is een nieuwe wet die door de Tweede Kamer is aangenomen en die nu bij de Eerste Kamer ligt. Door de wet kunnen politieagenten die geweld gebruiken minder snel vervolgd worden voor een strafbaar feit.



Hoewel de wet bijna unaniem door de Tweede Kamer kwam, ligt de wet door de huidige Black Lives Matter-demonstraties onder een vergrootglas.



In Nederland worden gevallen van politiegeweld niet systematische geregistreerd, zo schrijven de partijen. Om goed zicht te krijgen op hoe de politie geweld gebruikt, willen de partijen de cijfers omtrent politiegeweld over de jaren 2016 tot en met 2019.



Concreet willen de partijen weten hoeveel keer aangifte is gedaan van geweldgebruik en discriminatie door agenten in diensttijd. Ook willen de partijen weten hoe vaak agenten voor deze aangiftes voor de rechter hebben moeten verschijnen en hoeveel er werden veroordeeld.



De partijen willen benadrukken dat ze de vragen niet stellen dit niet vragen op basis van signalen dat het in Eindhoven slecht gesteld is, maar alleen omdat ze juist in deze tijd uit willen gaan van harde cijfers.