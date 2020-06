De lokale partij Ouderen Appel Eindhoven (OAE) heeft aan de gemeente gevraagd of er in Eindhoven schaduwlijsten worden gebruikt door basisscholen bij de aanmeldingsprocedure van kinderen. Maandag werd bekend dat een dergelijk aanmeldbeleid in Utrecht niet voldoet.

Ouders mogen eigenlijk pas hun kinderen aanmelden op een basisschool nadat ze drie jaar zijn. Op die manier krijgen alle ouders de kans om hun kind op de basisschool naar keuze te krijgen.



In Utrecht maken verschillende scholen echter gebruik van schaduwlijsten waar ouders hun kind eerder op kunnen zetten. Ze worden dan automatisch ingeschreven als ze drie jaar zijn. Deze kinderen mogen echter geen voorrang krijgen. Kinderen waarvan de ouders zich aan het wettelijke tijdstip van dat jaar houden, hebben anders niet meer dezelfde kansen.

In de praktijk blijkt dat een aantal scholen in Utrecht met vooraanmeldingen werkt, die automatisch leiden tot toelating. Daarmee overtreden zij de wet.

Het OAE wil van het gemeentebestuur weten of er ook Eindhovense basisscholen met dergelijke lijsten werken. Als dat niet het geval is, wil het Ouderen Appel dat er onderzoek naar wordt gedaan.



Ook wil het OAE weten of de gemeente Eindhoven bereid is om op te treden in het geval scholen de wet overtreden.