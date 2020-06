De twaalfde editie van de Waalre Classic Car Rally wordt op een alternatieve manier gereden. Deelnemers gaan namelijk de route individueel met een speciaal ontwikkelde rally-app volgen. Dat heeft alles te maken met de huidige coronarichtlijnen in Nederland.

Normaal gesproken worden er bij een rally controlebordjes op de juiste route geplaatst. Bij deze editie gaat het digitaal via een speciaal ontwikkelde app. Via deze app kan de wedstrijdleiding controleren welke groep het beste rijdt.

"Dankzij de app kan iedereen op een zelfgekozen moment en op een veilige manier genieten van een afwisselende tocht door een schitterende omgeving", aldus Pieter Bosman, voorzitter van de rally.

De Waalre Classic Car Rally is een jaarlijks terugkerend evenement voor klassieke auto's. De opbrengst van de rally gaat elk jaar naar één of meerdere goede doelen in de omgeving van Waalre.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.