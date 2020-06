Bedrijventerrein De Schakel in Eindhoven heeft er sinds dinsdag officieel achttienhonderd zonnepanelen bij. De panelen staan op het terrein van Malvern Panalytical.

Met het zonnepark kan zo'n vijfhonderd megawattuur aan energie worden opgewekt. Dat is ongeveer een derde van wat Malvern Panalytical gebruikt per jaar.



Panalytical is een voormalig bedrijfsonderdeel van Philips. In 2017 ging het bedrijf samen met het Britse Malvern Instruments, waarna Malvern Panalytical ontstond.