Het aantal faillissementen in de regio Zuidoost-Brabant is in mei teruggelopen naar twaalf. Dat blijkt vrijdag uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook in andere delen van de provincie waren de aantallen relatief laag.

Het aantal faillissementen in de regio Zuidoost-Brabant in mei is het kleinste aantal faillissementen sinds december vorig jaar. In april waren er 21 bedrijven en instellingen in Zuidoost-Brabant die failliet werden verklaard.



In het westen en midden van de provincie Noord-Brabant zijn er met respectievelijk tien en elf faillissementen soortgelijke cijfers op te tekenen. Alleen in Noordoost-Brabant ligt het cijfer met zeventien faillissementen wat hoger.



In de provincie Noord-Brabant is er geen sprake van een daling. Het aantal faillissementen van bedrijven, instellingen en eenmanszaken ligt al het hele jaar rond de vijftig per maand.



Daarmee is de provincie in landelijk opzicht tamelijk stabiel. Het aantal faillissementen in Noord- en Zuid-Holland steeg vorige maand explosief. Van gemiddeld zo'n 60 faillissementen per maand naar respectievelijk 93 en 79.