Aniek Nouwen heeft donderdag haar contract bij PSV met één jaar verlengd. De 21-jarige verdediger had een aflopende verbintenis in Eindhoven en ligt nu tot medio 2021 vast.

Nouwen speelt sinds haar zeventiende bij PSV. Ze groeide uit tot een belangrijke speelster in de verdediging van de Eindhovenaren en maakte vorig jaar in maart haar debuut voor het Nederlands elftal. Nouwen kwam tot dusver zes keer uit voor Oranje.

"We spelen jaarlijks om de prijzen en gaan komend seizoen de Champions League voor vrouwen in. Een nog hoger podium waarop ik me kan meten met de beste speelsters van Europa. Ik kan niet wachten om weer op het veld te staan", aldus Nouwen.

Eerder had PSV de achterhoede al versterkt met de komst van verdediger Mandy van den Berg en keeper Sari van Veenendaal.