Het Openbaar Ministerie (OM) eist een boete van 75.000 euro voor de failliete modeketen Miller & Monroe vanwege een dodelijk liftongeluk in een vestiging in Geldrop.

Bij het ongeluk in 2017 kwam een 55-jarige werknemer uit Geldrop om het leven. Haar hoofd raakte bekneld toen zij kleding in een kooilift wilde plaatsen.

Het OM verwijt haar werkgever dat de liftconstructie onveilig was en spreekt van dood door schuld. De werkgever heeft haar eigen verantwoordelijkheid volledig miskend, aldus de officier.

"Het bedrijf wist of had redelijkerwijs moeten weten dat door dit ernstige en verwijtbare nalaten levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van een of meer werknemers kon ontstaan", aldus het OM.

De rechtbank doet op 23 juni uitspraak.