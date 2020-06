De rechtbank Oost-Brabant heeft donderdag een vrouw die 2,5 miljoen euro stal van het Veldhovense bedrijf waar ze werkzaam was veroordeeld tot drie jaar celstraf.

De 58-jarige vrouw was actief op de financiële afdeling van het bedrijf. De vrouw sluisde de 2,5 miljoen weg over de periode van zo'n vijf jaar.



De rechtbank nam in het vonnis mee dat de vrouw pas stopte met het verduisteren van het geld nadat ze betrapt werd. Bovendien handelde de vrouw volgens de rechtbank op een zeer doordachte manier.

Het Veldhovense bedrijf, dat grote financiële schade leed door de diefstal, heeft nog geen geld teruggekregen. De vrouw zegt dat ze al het geld heeft uitgegeven.