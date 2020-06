Een blauwe bestelbus is donderdag na een achtervolging op de A67 ten hoogte van Geldrop in een sloot terechtgekomen. De politie heeft één van de inzittenden aangehouden.

De politie zette de achtervolging in omdat de bestuurder van de bus tot tweemaal toe een stopsignaal negeerde. Tijdens de achtervolging sprongen de twee inzittenden uit het voertuig en vluchtten het bos in.



Met speurhonden zoekt de politie momenteel nog de andere man. De brandweer is ook aanwezig, omdat er vracht uit de bus viel die mogelijk schadelijke stoffen bevat.



De bus wordt weggesleept en dat kan voor vertraging zorgen op de A67. De politie laat weten dat de twee mannen mogelijk verdacht worden van ladingdiefstal.