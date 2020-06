De teststraat voor het coronavirus bij het Eindhovense IJssportcentrum wordt binnen een week fors uitgebreid. De testcapaciteit gaat van maximaal 320 mensen per dag naar 480.

De teststraat in Eindhoven is momenteel de enige testlocatie in de regio. Omdat het aantal aanmeldingen stijgt, komt er naast de uitbreiding in Eindhoven nog een teststraat bij in Eersel.



Sinds begin juni kan iedereen in Nederland met milde klachten getest worden op het coronavirus. Sindsdien is het aantal aanmeldingen flink gestegen. GGD Brabant-Zuidoost is niet verrast. "Mensen zijn toch bezorgd, en ze willen uitsluitsel over hun klachten", licht een woordvoerder toe.



Mensen die getest willen worden, moeten eerst een afspraak maken. Binnen een dag zou de persoon dan naar de testlocatie kunnen rijden. Vanwege de drukte wordt die termijn nu niet altijd gehaald. Ook kan het iets langer duren voordat de uitslag van de test bekend is. Mensen kregen de uitslag eerst binnen 48 uur, maar de wachttijd loopt nu soms op.



Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen er inmiddels zijn getest bij de parkeergarage van het Eindhovense IJssportcentrum.

