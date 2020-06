De Technische Universiteit Eindhoven is flink gezakt op de jaarlijkse QS World University Ranking, een belangrijke ranglijst van de beste universiteiten wereldwijd.

De TU in Eindhoven staat op plaats 120 en dat is de laagste notering sinds 2015 (destijds 147e). In 2018 stond de TU met plek 99 zelfs nog in de top honderd.

Van alle Nederlandse universiteiten staan alleen Delft (57e), de UvA (61e) en Wageningen (115e) hoger op de ranglijst dan de TU.

De QS World University Ranking maakt ook ranglijsten per studiediscipline. Daarmee valt de Eindhovense universiteit met een aantal onderwerpen onder de vijftig beste universiteiten ter wereld.



Op de discipline 'Statistiek en operationeel onderzoek' scoort de TU met plaats 31 het hoogst. Op mechanisch engineering en chemisch engineering komt de universiteit op respectievelijk plek 37 en 43 wereldwijd. Ook architectuur scoort met plek 46 goed.