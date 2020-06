De politie heeft maandag in Eindhoven en Sint-Oedenrode twee hennepkwekerijen aangetroffen en vijf personen uit Best, Vught en Eindhoven aangehouden. Ze worden verdacht van drugs en wapenbezit, meldt de politie woensdag.

De zoekacties vonden plaats in een woning in Eindhoven en een bedrijfspand in Sint-Oedenrode. De acties werden verricht naar aanleiding van een langer lopend onderzoek.

In beide panden werden hennepkwekerijen aangetroffen. Bij de kwekerij in Sint-Oedenrode werden in totaal 422 planten gevonden en bij de kwekerij in Eindhoven 77 planten. De planten zijn in beslag genomen en vernietigd.

Ook werden er wapens en drugs gevonden en in beslag genomen. Verder werden er twee auto's in beslag genomen. De vijf verdachten zijn aangehouden en ingesloten voor verder onderzoek.

Het onderzoek wordt onverminderd voortgezet.