Woningbouwvereniging Trudo gaat vijf gebouwen met in totaal 28 appartementen aan de Sint Catharinastraat in Eindhoven slopen.

De gebouwen zijn meer dan honderd jaar oud. Volgens een bewoner van een van de appartementen worden de scheuren in de muur steeds groter. Ook zegt de bewoner dat er een extreme tocht is in zijn gebouw.