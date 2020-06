De gemeente Eindhoven komt niet in de financiële problemen door de coronacrisis. Dat zegt wethouder Marcel Oosterveer van Financiën tegen regiopartner Studio040.

"We weten nog niet wat de crisis de gemeente precies gaat kosten. Maar met een flink deel van de 50 miljoen euro die we over 2019 overhouden, kunnen we maatregelen treffen in deze crisis. Naast de steun die het rijk biedt", aldus Oosterveer.

De gemeente liet eerder weten dat de coronacrisis ondanks alle steunmaatregelen de stad tussen de 13 en 18 miljoen euro gaat kosten.

Ook nu een flink deel van de extra miljoenen naar crisisbestrijding gaat, blijft er nog geld over voor nieuwe investeringen. Welke dat zijn, is nog niet duidelijk. Nog voor de zomer buigt de gemeenteraad zich over de financiële stand van de stad.

