De vrouw die zondagmiddag door kinderen werd gevonden in een speeltuin aan de Koning Arthurlaan in Eindhoven, is geen slachtoffer van verkrachting of een ander misdrijf. Dat laat de politie woensdag weten.

Het slachtoffer heeft geen aangifte gedaan en onderzoek heeft ook niet uitgewezen dat er sprake was van een misdrijf.



De vrouw werd door spelende kinderen opgemerkt toen ze gewond in de bosjes lag bij een speeltuin. De kinderen merkten haar op toen een man wegrende uit de bosjes.



De vrouw had verwondingen aan haar gezicht, maar die zijn volgens de politie niet gekomen door een strafbaar feit.