Eindhovenaren zijn steeds minder bezorgd over de coronacrisis in Nederland. Dat blijkt uit de derde peiling van de gemeente onder de inwoners van de stad. Gevoelens van stress en spanning nemen wel toe.

De derde peiling is door zo'n 3.500 mensen ingevuld. Uit de resultaten komt naar voren dat gevoelens van bezorgdheid en machteloosheid afnemen. Dat geldt ook voor het aantal mensen dat bang of verdrietig is.

Stress, spanning en frustraties zijn wel weer toegenomen. Op andere vlakken zijn er weinig veranderingen. Gevoelens van eenzaamheid spelen nog steeds met name onder jongeren en anderstaligen.



Ook de trend waarin de coronamaatregelen steeds minder streng worden opgevolgd, zet zich voort. Het 1,5 meter afstand houden wordt steeds minder strikt nageleefd, net als het bezoek van maximaal drie mensen en zoveel mogelijk thuisblijven. Dit constateren deelnemers aan de enquête bij zichzelf maar ook bij anderen.



Het vertrouwen in de landelijke overheid, de gemeente Eindhoven, de gezondheidszorg en in het RIVM blijft rond de 80 procent. Dat is wel iets lager dan bij eerdere peilingen.



De derde peiling vond plaats in de derde week van mei. De eerste twee metingen waren in de eerste en laatste week van april.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.