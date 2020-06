De gemeente Eindhoven is in gesprek met Coffeelab over de mogelijkheid om ergens terug te keren in de stad, zo blijkt uit de antwoorden na raadsvragen van D66. De koffiezaak zat tot mei in het voormalig VVV-kantoor op het Stationsplein.

D66 had aan de gemeente Eindhoven gevraagd waarom Coffeelab uit het pand moest en waarom het pand niet meer in gebruik werd genomen, terwijl de bouwwerkzaamheden voor de nieuwbouw die op de plek moet komen, nog op zich laat wachten.



Ook maakte de partij zich zorgen omdat het voormalig VVV-gebouw op zijn locatie een entree vormt voor de stad. Een pand met dichtgetimmerde deuren en luiken, draagt niet bij aan een mooie entree volgens de partij.

De gemeente geeft aan dat Coffeelab zelf aan Eindhoven 365, de organisatie die de verhuur van het pand op zich nam, heeft laten weten vanaf 1 mei uit het pand te vertrekken. Ook Eindhoven 365 heeft laten weten geen gebruik meer te maken van het pand.

De nieuwbouw op de locatie van het oude VVV-pand gaat pas halverwege 2021 beginnen. De gemeente laat weten rond de zomerperiode al te starten met de sloop van het pand en de voorbereidingen die daarvoor getroffen moeten worden.