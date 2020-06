Het Muziekgebouw en Het Parktheater in Eindhoven hebben extra overheidssteun nodig om overeind te blijven in de coronacrisis. Dat laten de directeuren van de culturele instellingen dinsdag weten aan regiopartner Studio040.

De overheid kwam al met een noodpakket van 300 miljoen euro voor de noodlijdende cultuursector en ook de gemeente Eindhoven legde al 3 miljoen euro opzij, maar dat is voor Het Muziekgebouw niet goed genoeg.

"Zonder overheidssteun is het niet te doen. Ticketverkoop, horeca, sponsoring: het valt allemaal weg. En de vaste lasten lopen door", aldus Wim Vringer, directeur van Het Muziekgebouw.

"Daarom moet er druk op de landelijke overheid blijven, om geld voor huurcompensatie te bieden. Dat is voor ons het grootste probleem, met een huur van 2 miljoen euro per jaar.”

Parktheater vreest voor ontslagronde

Ook Het Parktheater verkeert in financiële zorgen, erkent directeur Giel Pastoor. "We krijgen 3 miljoen euro subsidie en hebben 7 miljoen euro eigen inkomsten. En die zijn na half maart verdwenen, terwijl je probeert iedereen in dienst te houden. Daar hebben we hulp bij nodig. Maar met die hulp zijn we er nog niet. We zitten hier nog jaren mee."

Pastoor vreest dat hij mensen op termijn moet ontslaan. "Het is onzinnig om te denken dat als je programma en het publiek minder wordt, dat de organisatie dan niet geraakt wordt. Op termijn moeten we mogelijk stappen zetten die heel verschrikkelijk zijn."

