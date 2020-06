De Eindhovense fractie van GroenLinks wil weten wat de ambities zijn van de gemeente op het vlak van diversiteit binnen de gemeentelijke organisatie.

Volgens GroenLinks is een divers personeelsbestand een goede manier om institutioneel racisme tegen te gaan. Daarbij wil de partij weten hoe het zit met partijen die geen deel uitmaken van de gemeente Eindhoven maar die er wel mee verbonden zijn.



Ook wil GroenLinks weten hoe het staat met de resultaten van de studie die de Universiteit van Tilburg heeft uitgevoerd over het inclusiviteitsbeleid van de gemeente binnen haar eigen organisatie. De studie werd in 2017 voor het eerst gedaan. Inmiddels zou er een tweede studie zijn gedaan om te kijken of de situatie verbeterd is. GroenLinks wil weten wanneer de resultaten van het onderzoek inzichtelijk gemaakt worden.



Ook de PvdA pleit voor een inclusief personeelsbeleid, maar kijkt voornamelijk naar de bedrijven. Volgens de PvdA heeft de partij eerder toezegging gehad dat de gemeente bedrijven die een inclusief personeelsbeleid hanteren, beloond worden.

Door de huidige Black Lives Matter-protesten wil de partij weten hoe het zit met de voortgang van de totstandkoming van dit beleid. Ook GroenLinks laat weten zijn vragen te stellen naar aanleiding van de protesten.