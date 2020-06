Frank Baaijens, rector van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), pleit voor meer fysieke lessen voor studenten. Dat pleidooi houdt Baaijens in een open brief op de website van Science Guide, samen met veertien collega's van andere Nederlandse universiteiten.

De rectoren benadrukken in de brief dat persoonlijkheidsvorming de basis van universitair onderwijs is. Zonder fysiek contact is het geven van goed onderwijs volgens de rectoren niet mogelijk.



Daarbij werkt het online lesgeven ongelijkheid in de hand. Leerlingen die een slechte wifiverbinding hebben of die in een moeilijke thuissituatie zitten, kunnen niet optimaal studeren. Volgens de rectoren is dat desastreus.



"Aan onze kant zullen wij onze verantwoordelijkheid nemen om veilige leer- en werkomgevingen te creëren, met zorg voor de lokale samenleving waar we zo graag onderdeel van zijn", schrijven de rectoren.

De schooldirecteuren roepen daarom op tot steun van regionale en nationale overheden. Die steun is nodig om de scholen weer beter bereikbaar te maken zonder daarbij de huidige coronarichtlijnen te overtreden.

