De meeste harmonieën in de regio Eindhoven hervatten de repetitie nog niet op korte termijn, al mag dat wel volgens de huidige coronarichtlijnen.

De harmonieën kregen maandag een bericht over de voorwaarden waaronder de muziekgroepen weer mogen repeteren. Er mogen maximaal dertig personen in de repetitieruimte zijn en ze moeten minimaal twee meter afstand houden van elkaar. Dit omdat door de blaasinstrumenten het coronavirus zich makkelijker kan verspreiden.



Het Geldrops Muziekcorps, Harmonie St. Lucia uit Mierlo en Harmonie de Volharding uit Aalst, laten echter weten pas in september weer te beginnen met repetities.



"Het Huis van Waalre waar we repeteren kan geen ruimte geven aan al onze leden. Bovendien hebben we een aanzienlijk aantal leden dat in de risicogroep valt. Daarom hebben we besloten tot september te wachten voor de weer aan de slag gaan", zegt Cecile Habraken van Harmonie de Volharding.

Phileutonia uit Eindhoven gaat vanaf volgende week maandag wel weer beginnen. "We splitsen de groep in tweeën, zodat iedereen de twee meter afstand kan houden. Er staan natuurlijk geen optredens meer gepland, dat is jammer. Maar we zijn wel heel erg blij dat we weer aan de slag kunnen", aldus secretaris Marina Wiskerke.

