Volgens een nieuw plan van de gemeente Eindhoven mag er vanaf 2030 geen CO2-uitstoot meer plaatsvinden binnen de ring van de stad. Het plan draagt daarmee bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en het behalen van de klimaatambities.

Hoe de gemeente Eindhoven de ambitie precies wil gaan halen is nog onduidelijk. Het voorstel van de gemeenteraad over de zogenoemde nul-emissiezone werd op 3 maart goedgekeurd door het gemeentebestuur. In september wordt het plan besproken met de raad.

Na het raadsbesluit gaat de gemeente met bedrijven in de stad en andere belanghebbenden in gesprek over eventuele aanvullende maatregelen en maatwerk om de emissieloze zone binnen de ring te realiseren.