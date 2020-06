De fietstunnel aan de Boutenslaan wordt flink gerenoveerd, zo laat de gemeente Eindhoven dinsdag weten. Bij de renovatie worden schades aan het betonwerk gerepareerd. Ook wordt er iets gedaan aan de schade die ontstaan is door wateroverlast en krijgt de tunnel nieuwe verlichting.

Voordat de tunnel gerenoveerd kan worden, moeten er eerst schoonmaakwerkzaamheden plaatsvinden. In het kader van de renovatie en de reiniging is de tunnel de komende weken afgesloten voor verkeer.



Het nieuwe uiterlijk van de tunnel krijgt een ontwerp van zwarte en witte strepen (zoals op de foto te zien is). Daarmee kunnen verkeersdeelnemers zich blijven focussen op het andere verkeer.



"De tunnel zie ik als het kunstwerk. In plaats van de wand als een groot canvas te gebruiken, versterk ik het bestaande betonnen ontwerp met zijn markante entrees", zegt ontwerper Aam Sonnevelds van het Rotterdamse MURALS Inc.



"De maat en veiligheid van de tunnel vraagt om één uniforme aanpak, zonder details die afleiden. De fietsers en voetgangers bevinden zich ín het kunstwerk en worden er onderdeel van. Zij zijn de kleurelementen, het contrapunt, in de tunnel. De grafische lijnen en het contrast zorgen dat kleur er extra uitspringt en dat maakt mensen zichtbaarder", aldus Sonnevelds.