Op een afrit bij Waalre heeft maandag een zware botsing plaatsgevonden met een bestelbus. De bestuurder kwam er zonder ernstige verwondingen vanaf.

De bestuurder reageerde te laat op de afslag. Daardoor reed hij twee verkeersborden uit de grond en knalde vervolgens tegen de vangrail. De bus gleed daarna zo'n 30 meter door, botste tegen een betonblok en kwam in de berm tot stilstand.



De bestuurder kon wonderbaarlijk genoeg zelf uit de auto stappen. Hij is na een controle in een stabilisatiematras meegenomen naar het ziekenhuis.