Een vliegtuig heeft maandag tijdens een landing op Vliegbasis Eindhoven een klapband gekregen. Daardoor kwam het toestel naast de landingsbaan terecht.

De brandweer meldt dat hulpdiensten ter plekke zijn en dat het "incident is veiliggesteld".



Volgens Vliegbasis Eindhoven is het personeel ongedeerd. Mogelijk wordt het vliegtuig later weggesleept. Er volgt een onderzoek naar het incident.