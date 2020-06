Kinderen hebben zondagmiddag een gewonde vrouw gevonden in een speeltuintje aan de Koning Arthurlaan in Eindhoven. De vrouw is vermoedelijk slachtoffer van aanranding.

De vrouw lag gewond in de bosjes. Kinderen die in de speeltuin aan het spelen waren, zagen een man uit de bosjes wegrennen en verklaren dat de vrouw mogelijk door de man met een fles op haar hoofd geslagen is.



De vrouw is met verwondingen aan het gezicht naar het ziekenhuis gebracht. De politie had een deel van het park, waar het speeltuintje in ligt, afgezet en is een onderzoek gestart. Ook is er gepraat met de kinderen die de vrouw aantroffen.



Volgens de politie zou de dader een bekende zijn van het slachtoffer. Er is nog niemand aangehouden.