Omstanders hebben zaterdagavond een man uit de Dommel gehaald. De man, die vermoedelijk te veel gedronken had, was vanaf de lage brug Stratumseind in het centrum van Eindhoven in het water gevallen.

De brandweer en ambulance werden opgeroepen om hem te helpen. De man had het erg koud en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie heeft de snelle ingreep van de omstanders erger voorkomen. Doordat het zaterdag wat drukker in de Eindhovense binnenstad was dan de afgelopen maanden, zagen veel mensen het incident gebeuren.