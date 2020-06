De Eindhovense burgemeester John Jorritsma is na afloop positief over het verloop van de Black Lives Matter-demonstratie zaterdag in de stad.

"Ik heb vooraf gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de organisatie en de deelnemers. Ze hebben laten zien dat demonstreren in deze tijd van corona mogelijk is, met de nodige aanpassingen, respect voor elkaar en elkaars gezondheid. Daar ben ik trots op", aldus Jorritsma.

De gemeente Eindhoven laat verder weten dat zowel voor als tijdens de manifestatie de aanwijzingen van politie en gemeente goed is opgevolgd door de organisatie. Tijdens de demonstratie zijn geen aanhoudingen verricht.

Naar schatting waren er volgens de gemeente 1.700 deelnemers aanwezig op het Stadhuisplein in Eindhoven.