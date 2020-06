Een beschonken automobilist raakte vrijdag rond 21.30 uur gewond toen hij tegen een stalen wand botste langs de Valkenswaardseweg in Waalre.

De man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij werd behandeld aan zijn verwondingen. Vervolgens is hij aangehouden omdat hij reed onder invloed van alcohol.

De auto kwam uit de richting van Aalst en is door het eenzijdig ongeluk flink beschadigd. De Valkenswaardseweg werd tijdelijk deels afgesloten voor verkeer.

Het is niet bekend of er andere weggebruikers betrokken waren bij het ongeval.