De toestroom van internationale kenniswerkers naar de Brainport-regio stokt vanwege de coronacrisis. Precieze cijfers zijn er nog niet, maar het beeld is volgens Expat Centre South duidelijk.

Vorig jaar kwamen er zo'n 4.300 expats uit het buitenland naar de regio om hier aan de slag te gaan bij tal van technologiebedrijven. Daar vallen ook de kenniswerkers onder die verblijfspapieren moeten verlengen.



In de eerste vier maanden van dit jaar komt nog niet de helft van het aantal internationals naar de regio in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. "En dan zijn de maanden januari en februari meegerekend. In maart werd het crisistijd. Als we alleen naar maart en april kijken, zien we een ander beeld. Dan ontvangen we nog maar 10 procent van het aantal expats in vergelijking met 2019", reageert Ed Heerschap van het Expat Centre.



In totaal zijn nu tussen de 20.000 en 25.000 expats actief in de regio. Ze komen onder meer uit India en China. Bedrijven hadden de ingenieurs voor de crisis hard nodig, om aan de stijgende vraag te voldoen en te kunnen concurreren. Wat de economische gevolgen zijn nu veel kenniswerkers in de wacht staan om naar Eindhoven te komen, is niet duidelijk.

Ook is niet duidelijk of er nu expats afhaken. "Dat is allemaal moeilijk te zeggen. De bedrijven in de regio zijn krachtig en de behoefte aan talent blijft, maar de crisis heeft gevolgen. In de ICT zien we dat de werving van nieuwe mensen is gestopt", aldus Heerschap.

