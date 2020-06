De politie heeft vrijdagochtend een 35-jarige man aangehouden in het woonwagenkamp aan de Broekweg in Waalre. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van de productie van synthetische drugs.

Tijdens een politiecontrole van het woonwagenkamp in september 2019 werden spullen aangetroffen die worden gebruikt in drugslaboratoria. Deze spullen zijn na onderzoek in verband gebracht met de 35-jarige man.



De politie sluit niet uit de er in hetzelfde onderzoek nog andere verdachten zullen worden aangehouden.