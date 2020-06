Zevenhonderd demonstranten zijn zaterdag welkom tijdens de Black Lives Matter-manifestatie op het Stadhuisplein in Eindhoven. Dat bevestigt burgemeester John Jorritsma. Eerder deze week gingen in andere steden al duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen racisme en politiegeweld tegen zwarte mensen.

Demonstranten zijn zaterdag verplicht om onderling 1,5 meter afstand te houden en een mondkapje te dragen. Jorritsma denkt dat er met deze maatregelen op een veilige manier gedemonstreerd kan worden.

De burgemeester geeft aan dat de driehoek (politie, Openbaar Ministerie en burgemeester) een aantal heeft vastgesteld waarbij de demonstratie wordt afgebroken. Welk aantal dat is, wil hij niet zeggen.

Organisatie kondigt ook maatregelen aan

Ook Sinterklaasfeest voor Iedereen en WE ARE 1, de organisatoren van de demonstratie, hebben maatregelen aangekondigd. Zo worden er kruisjes aangebracht op straat om aan te geven waar mensen moeten staan en worden looprichtingen aangegeven met pijlen.

Eerdere demonstraties in Nederland zijn wisselend verlopen. In Amsterdam en Rotterdam werd het te druk waardoor er geen afstand meer gehouden kon worden. In Den Haag en Groningen ging dat beter.

De aanleiding van de protestgolf is de dood van George Floyd, die door politiegeweld om het leven kwam. Online verschenen beelden waarop te zien is hoe de ongewapende Afro-Amerikaan in Minneapolis werd verstikt door een agent.

