De Eindhovense lampenfabrikant Signify stapt vanaf volgend jaar over op verpakkingen zonder plastic. Dat heeft het bedrijf, voorheen Philips Lighting, vrijdag bekendgemaakt tijdens World Environment Day.

Het bedrijf neemt de stap voor alle producten die verkocht worden aan consumenten. De beslissing levert een besparing op van 2.500 ton plastic per jaar.

Signify wil bewust het voortouw nemen en kiezen voor plasticvrije alternatieven, zegt Eric Rondolat, CEO van Signify. "Plastic afval heeft een zeer negatieve impact op onze planeet en haar biodiversiteit. Ik kijk uit naar het moment waarop we kunnen aankondigen dat we geen plastic meer gebruiken in onze verpakkingen."



De verpakkingen van Signify bestaan nu al voor meer dan tachtig procent uit gerecycled papier. Het bedrijf is al begonnen met de afbouw van plastic door het verwijderen van de veelgebruikte plastic inlegdelen in de verpakking van Philips Hue lampen. Daarnaast gebruikt Signify bij sommige nieuwe producten speciaal papierschuim in de verpakking.