De openingstijden van het gemeentehuis in Waalre zijn verruimd sinds de verdere versoepeling van de coronamaatregelen. Vooraf moet gereserveerd worden en er is niet meer dan één persoon per afspraak welkom.

Vanaf 2 juni is de balie voor burgerzaken van maandag tot woensdag geopend van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdag van 16.00 tot 19.30 uur.

De gemeente hoopt stap voor stap te kunnen terugkeren naar de reguliere openingstijden.