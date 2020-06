De gemeente Eindhoven heeft het boekjaar 2019 positief afgesloten. Op de begroting van 1 miljard euro eindigde de gemeente 50 miljoen in de plus.

Daarbij heeft de gemeente in financieel opzicht de doelen behaald die ze zichzelf had gesteld. Dat was vooral om stabiliteit te bereiken om daarna ruimte te geven aan ambities.



Wethouder van financiën Marcel Oosterveer laat weten blij te zijn met het resultaat. "Veel sneller dan verwacht hebben we de algemene reserve aangevuld tot het gewenste niveau. Het positieve resultaat 2019 is het gevolg van realistisch en behoedzaam begroten, strakke sturing op de portefeuilles en naleving van de financiële spelregels. Die lijn hadden we al in 2018 ingezet."



Door de opgebouwde reserve heeft de gemeente ruimte om waar het nodig is extra hulp te bieden tijdens de coronacrisis. "Helaas kan dit wel ten koste gaan van een deel van de ambities waar we met het college energie in wilden steken", laat de wethouder weten.