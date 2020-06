De Eindhovense burgemeester John Jorritsma wil de Black Lives Matter-demonstratie zaterdag zo goed mogelijk faciliteren, met inachtneming van de coronamaatregelen, zo schrijft hij donderdag in een brief aan de gemeenteraad.

Daarbij laat de burgemeester weten zorgvuldig te overwegen hoe hij de demonstratie zo veilig en ordelijk mogelijk kan laten verlopen, voor zowel demonstranten als inwoners van de stad.

Jorritsma schrijft dat de laatste tijd duidelijk is geworden dat demonstraties mogelijk zijn als de demonstranten de coronaregels in acht nemen, maar dat dit niet vanzelfsprekend is.

De demonstratie in Eindhoven wordt georganiseerd door actiegroepen Eindhoven kan het: Sinterklaasfeest voor iedereen en WE ARE 1 en zal plaatsvinden op het 18 Septemberplein.

Behalve de Black Lives Matter-demonstratie staat er zaterdag ook een demonstratie gepland wegens het "meten met twee maten van de overheid bij het bestrijden van corona".