Een man op een bromfiets is woensdagmiddag op de Golflaan in Best ernstig gewond geraakt na een botsing met een auto.

Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur op de kruising van de Golflaan en De Dieze. De man liep onder meer ernstige verwondingen op aan zijn gezicht.

Om het slachtoffer te helpen kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse. Vervolgens is de man per ambulance naar het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg vervoerd.



De bestuurder van de auto is meegenomen naar het politiebureau. Dat is een standaard procedure bij een dergelijk ongeval. Het betekent niet dat de bestuurder verdacht wordt van strafbare feiten.



Een deel van de kruising werd na het ongeluk enige tijd afgezet. Door technisch onderzoek en het horen van getuigen hoopt de politie te achterhalen wat er precies is gebeurd.