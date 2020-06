De actiegroepen Eindhoven kan het: Sinterklaasfeest voor iedereen en WE ARE 1 organiseren op zaterdag 6 juni een Black Lives Matter-demonstratie op het 18 Septemberplein in Eindhoven.

Het protest haakt in op de wereldwijde protestbeweging die op gang kwam door de dood van de Amerikaan George Floyd. De zwarte Amerikaan kwam vorige week door politiegeweld om het leven.

De demonstraties tegen politiegeweld en racisme zorgen niet alleen voor massale protesten in de Verenigde Staten, ook in Europa zijn er betogingen. In Nederland gingen in onder meer Amsterdam, Groningen en Den Haag mensen de straat op.



Eindhoven kan het: Sinterklaasfeest voor iedereen en WE ARE 1 schrijven dat de demonstratie in Eindhoven zich niet alleen richt op de dood van Floyd en dat het protest ook over politiegeweld en racismekwesties in het algemeen gaat, zo staat te lezen op de officiële Facebook-pagina.

De organisatie roept op om tijdens de demonstratie voldoende afstand te houden, mondkapjes en handschoenen te dragen en de instructies van de autoriteiten op de volgen.