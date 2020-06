Het aantal passagiers op Eindhoven Airport is, in vergelijking met een jaar daarvoor, in april met 98,7 procent afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Waar in april 2019 nog 606.000 mensen via het Eindhovense vliegveld reisden, waren dat er in april van dit jaar nog maar 8.000. In verhouding is de afname van het aantal passagiers in Eindhoven hetzelfde als bij andere luchthavens in het land.



De cijfers zijn een indicatie van de enorme invloed die de coronamaatregelen hebben op het vliegverkeer. April was de eerste volledige maand dat de coronamaatregelen van kracht waren.



Inmiddels maakte de luchthaven wel bekend dat er begin juli weer een aantal vluchten bij gaan komen. Er komt dan onder meer een dagelijkse vlucht vanaf Eindhoven naar Italië.