Een beschonken fietser is in de nacht van dinsdag op woensdag gewond geraakt nadat hij tegen een hekwerk botste op de Vestdijk in Eindhoven.

De man had op het terras gezeten en was in beschonken toestand onderweg naar huis.

Naast het hekwerk raakte hij ook enkele verkeersborden die op de weg stonden. De man raakte lichtgewond, waarop agenten hem naar het ziekenhuis brachten.